Demanda esgota vacina antes do término de expediente em posto

Em decorrência do aumento da procura por imunização contra a febre amarela, após a morte do morador de São Paulo no hospital Couto Maia, o estoque de 300 doses da vacina acabou nesta terça-feira, 16, às 15h50, no Centro de Saúde Ramiro de Azevedo, localizado no Campo da Pólvora, em Salvador, pouco mais de uma hora antes do término do atendimento ao público, às 17h.

A informação é de uma funcionária da unidade de saúde, que também disse que haveria a previsão de reabastecimento até a próxima sexta, 19, com mais 600 doses.

Na unidade de saúde do Campo da Pólvora, as pessoas faziam fila para esperar atendimento. Mesmo sem registro de casos da doença em Salvador, a advogada Carine Marques aproveitou para se prevenir.

Já o planejamento de uma viagem para Itabuna, no interior do estado, motivou a esteticista Vilma Sousa a procurar pela vacina. “Meu filho já veio, agora sou eu que estou prevenida”.

Embora reconheça a alta procura pela vacina, a Secretaria da Saúde de Salvador (SMS), por meio da assessoria de imprensa, não oficializou a informação sobre o término da vacina no posto localizado no Campo da Pólvora nem sobre a solicitação de novas doses para o estoque da unidade. A SMS garante a disponibilização de vacinas para imunizar cerca de 1,3 milhão de soteropolitanos.

O movimento no Multicentro de Saúde Carlos Gomes, também, era intenso na tarde desta terça, 16. Segundo a gerente municipal do posto, Carolina Rocha, foram aplicadas 170 doses.

Campanha

A partir do dia 19 de fevereiro até 9 de março deste ano, Salvador estará inserida na Campanha Nacional de Imunização contra a febre amarela. Os 111 postos de saúde da capital contarão com a dose da vacina fracionada. No Brasil, o governo anunciou que a ação ocorrerá em São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

