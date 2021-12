Demanda de passageiros do metrô pode atrasar projeto

Enquanto o governador Jaques Wagner e o secretário Cícero Monteiro (Desenvolvimento Urbano) estavam em Madri apresentando o projeto do novo metrô de Salvador para 100 empresários espanhóis, tentando atrair investidores para o projeto, na Bahia, deu ruído no mesmo metrô.



A Folha de S.Paulo publicou matéria dizendo que a Secretaria dos Transportes da Prefeitura de Salvador (Setin) encaminhou ofício à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur) contestando o edital de licitação, que atribuía equivocadamente ao município a informação de que na hora de pico o metrô teria 51 mil passageiros por hora.



Em nota, a Setin disse que 'pacífica e naturalmente, solicitou a retirada de uma tabela de estudos de demanda inclusa na PPP do Estado da Bahia, onde imputava a responsabilidade à administração municipal'. E que o metrô é responsabilidade do governo.



Ou seja, negou a beligerância do ato, mas admitiu que mandou retirar o dado, mesmo que mansamente, o que dá no mesmo.



Trocando em miúdos: se a demanda de passageiros não corresponder ao que está dito no edital o projeto terá que ser refeito, o que implica em atraso, até que uma nova projeção de demanda seja inserida, o que pode implicar no fato do governo ter que entrar com mais dinheiro do que o R$ 1,9 bilhão previsto para formar a PPP (Parceria Público-Privada).



Wagner e Cícero vão chegar nesta quinta-feira, 13, encontrando o abacaxi. Na quarta, ninguém do governo falou sobre o caso.

