Delicatessen na Graça é autuada após relato de sorvete com barata

A unidade da Perini da Graça foi autuada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon). O fato acontece após uma cliente relatar no Facebook que encontrou uma barata dentro de um sorvete da loja. Conforme a denúncia, o fato ocorreu no último sábado, 28, quando ela e a filha de 2 anos tomavam a sobremesa.

Por meio de nota, a Perini informou que durante a inspeção realizada pela Codecon, não foram encontrados insetos nas áreas internas, bem como no ponto de venda de frios e sorvetes. "O tablado, apontado como inadequado pelo órgão, está sendo retirado. A empresa reafirma o seu compromisso com a limpeza das lojas e satisfação do cliente", divulgaram..

Ela relata que percebeu a presença do inseto após ingerir parte do sorvete. "Senti um gosto/cheiro muito forte e por alguns segundos pensei... "barata?!", SIM!! ERA UMA BARATA!!!! Já havíamos comido parte do inseto, aiiii muito sofrimento, vomitei, cuspi, eu e minha filha choramos diante da angústia!! Limpava a boca, os lábios com pavor! E continuava sentindo cheiro e gosto ahhhhh!!! Não havia mais o que fazer... tudo isso transformou nosso sábado em família em uma cena de terror!! Impotência!! Tô tão triste!!", contou Fernanda Guimarães Peres, na rede social.

Nesta segunda-feira, 30, fiscais da Codecon estiveram na loja e constataram a presença de um tablado inadequado na região onde ficam os balcões de frios e sorvetes. De acordo com o órgão, que divulgou a notificação nesta terça, 31, há um espaço no equipamento que permite o acúmulo de resíduos e a proliferação de insetos.

Segundo a Codecon, durante a fiscalização, dirigentes da empresa apresentaram comprovante dos serviços de dedetização realizados nas últimas semanas no local.

Após a notificação, a Perini tem 10 dias para apresentar defesa por escrito. Caso não cumpra o prazo, o estabelecimento pode ser interditado e multado.

Sobre a denúncia sobre a presença da barata, a Perini informou que está apurando o caso, mas afirma que mantém um "controle rigoroso na limpeza das lojas, com extremo rigor na desinsetização de todos os ambientes, sejam internos ou externos".

