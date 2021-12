Delicatessen é interditada e gerente é preso na Graça

O gerente da delicatessen Deli & Cia, localizada no bairro da Graça, Roberto Oliveira Bruno, de 52 anos, foi autuado em flagrante, nesta terça-feira, 16, por comercializar produtos alimentícios impróprios para o consumo. Equipes da Delegacia do Consumidor (Decon), da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e da Vigilância Sanitária de Salvador (Visa) encontraram no estabelecimento alimentos fora do prazo de validade e acondicionados de maneira inadequada.

A Vigilância Sanitária apreendeu os produtos, entre os quais iogurtes, pães, biscoitos e carnes, interditando o estabelecimento. "O consumo de alimentos nestas condições pode pôr em risco a saúde do consumidor", alertou a delegada titular da Decon, Carla Ramos.

Por desrespeitar a equipe da Decon durante a vistoria, Roberto também foi autuado em flagrante por desacato e, depois de interrogado, ele foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Segundo a delegada Carla Ramos, o proprietário da loja, que não foi localizado, será chamado para depor nos próximos dias.

