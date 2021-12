Delicatessen é assaltada na Pituba na manhã desta segunda

A delicatessen Bonjour foi assaltada na manhã desta segunda-feira, 6, na rua São Paulo, na Pituba. Os criminosos chegaram logo no início do expediente, de acordo com funcionários que não quiseram se identificar.

Eles saquearam os caixas do estabelecimento e roubaram pertences de clientes. Ninguém ficou ferido, de acordo com o tenente Brandão, da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

