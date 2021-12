Delegados fazem "jogo de empurra" sobre desaparecimentos

Vinte dias após o desaparecimento de cinco jovens no subúrbio ferroviário e os assassinatos de três deles, delegados do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fazem o "jogo de empurra".

Nesta segunda-feira, 18, a equipe de reportagem do Jornal A TARDE esteve com dois - Guilherme Machado e Odair Carneiro - dos três delegados que investigam o caso e eles negaram fazer parte do grupo formado para acompanhar o caso.

"Eu iniciei a investigação e passei para Odair [Carneiro]. A ordem é investigar se existe relação entre esses crimes. As investigações estão se iniciando. Existe muita controvérsia. É prematuro afirmar alguma coisa. A determinação da diretoria é dar prioridade a esse caso", afirmou Guilherme Machado.

"Esse caso não está comigo", disse o delegado Odair Carneiro. O delegado Sérgio Malaquias também atua no caso, conforme o diretor do DHPP, Jorge Figueiredo.

Em entrevista no último dia 5, Figueiredo afirmou que há indícios de participação de policiais nas mortes.

Nesta segunda, ele disse que precisava se atualizar sobre este caso porque nos últimos dias estava envolvido com as investigações da morte de Geovane Mascarenhas de Santana.

Os crimes

Em 31 de julho, Giesson Vieira Barbosa, 17 anos, Weslei Silva Pinto, 21, Ivo Rangel Brito da Silva, 19, Reinaldo dos Santos Alves, 23, e Ruan Vitor Souza Santana, 15, foram levados do subúrbio por homens encapuzados.

Os sequestradores dos jovens estavam em três carros: um Celta branco, um Gol vermelho e um Palio cinza (JBS-9863, placa fria).

No dia seguinte, os corpos de Giesson, Weslei e Ivo foram encontrados com os braços amarrados para trás, amordaçados, com sinais de tortura e marcas de tiro.

Reinaldo e Ruan foram torturados e liberados. Reinaldo revelou que foi pego quando retornava para casa com a namorada e uma amiga.

Segundo ele, os quatro homens que o levaram para a Estrada do CIA usavam distintivo da Polícia Civil e, quando o pararam, perguntaram se tinha alguma coisa a ver com a morte do policial (o militar Washington Luiz Santo Cruz, 40 anos, morto em um assalto em Periperi).

Os crimes contra os dois são investigados pela Delegacia de Periperi. "A história do menino [Ruan] é muito fantasiosa. Só posso dizer que houve envolvimento de policiais quando tiver dados", diz o delegado Nilton Borba, titular da unidade.

adblock ativo