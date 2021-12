Delegado Sérgio Sotero sofre infarto na delegacia e morre

Um dos delegados mais conhecidos e experientes da Polícia Civil, Sérgio Sotero, plantonista da 12ª Delegacia, em Itapuã, morreu nesta terça-feira, 16, depois de sofrer um infarto.

A assessoria de comunicação da polícia confirmou que o delegado estava na unidade quando passou mal. Soterofoi socorrido ao Hospital do Aeroporto, onde deu entrada já com quadro de parada cardíaca, e acabou falecendo.

Sérgio Sotero tinha 56 anos e estava na Polícia Civil desde 1986. Foi responsável pela implantação da 33ª Delegacia (Monte Gordo), em 2007 e também trabalhou na 23ª Delegacia (Lauro de Freitas), na 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina), no Departamento de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e de Crimes Contra a Vida.

O delegado também foi plantonista da 5ª Delegacia e trabalhou na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.

Em nota, a Polícia Civil informa que o diretor do Departamento Médico da Polícia Civil (Demep), Roberto Andrade Dias do Nascimento, e uma assistente social do departamento estiveram no hospital e confirmaram a morte do delegado.

