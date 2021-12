Delegado reage a assalto e troca tiros com suspeitos na Graça

O delegado Arthur Gallas, coordenador da Academia da Polícia Civil da Bahia (Acadepol), sofreu uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira, 24, no bairro da Graça, em Salvador. Segundo informações da 14ª DT (Barra), a investida foi por volta das 21h40, quando ele se preparava para entrar em seu carro, que estava estacionado na rua Professor Martagão Gesteira.

No boletim de ocorrência, Gallas relatou ter desconfiado da presença de dois homens dentro de um HB20 – parado numa calçada do outro lado da via. Não demorou, um dos suspeitos saiu do veículo e, com a arma em punho, anunciou o assalto. O criminoso chegou a efetuar um disparo, mas acabou dominado pelo delegado. Gallas revidou.

O delegado atirou pelo menos oito vezes contra o bandido, que conseguiu escapar ileso junto com o comparsa. Conforme a 14ª DT, os assaltantes não levaram nenhum pertences de Gallas.

O delegado, por sua fez, teve escoriações nas mãos e nos braços, uma vez que se jogou no chão para se proteger dos projéteis. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Carro era roubado

A delegada Carmem Dolores, titular da 14ª DT, informou que o HB20 utilizado pela dupla de assaltantes era roubado. “Após diligências, o carro foi localizado na avenida Garibaldi, onde foi abandonado pouco tempo depois da tentativa de assalto contra o delegado Arthur Gallas”, assinalou.

Carmem afirma, entretanto, que, diferentemente do colega, as vítimas nunca devem reagir ou tentar dominar um criminoso. “Ele [Gallas] só reagiu por ser um agente policial treinado para lidar com esse tipo de situação. Apesar das escoriações sofridas, felizmente, não houve nada de mais grave com o colega”, alerta Carmem.

A reportagem de A TARDE não conseguiu contato com o delegado.

