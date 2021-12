Delegado prende motorista atropelador

A alegação do motorista de ônibus Jocival Pinto, 34, de que não teve a intenção de atropelar três pessoas da mesma família, na semana passada, na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas (Grande Salvador), não foi suficiente para livrá-lo da prisão.

Jocival compareceu para depor, nesta terça-feira, 22, e falou por cerca de duas horas ao delegado Joelson Reis, titular da 23ª DT, onde o caso é apurado. Apesar das alegações de Jocival, Reis informou que os depoimentos de testemunhas contrariam a versão apresentada pelo motorista.

"O próprio cobrador do ônibus (Márcio Ribeiro de Jesus) confirmou tê-lo avisado sobre as vítimas atropeladas, no momento em que ele fugia do local com o ônibus, mas que o motorista ignorou o aviso", relatou o delegado.

Jocival está preso desde o início da tarde de ontem - teve a prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas na última sexta-feira. Ele está custodiado na 27ª DT (Itinga).

"Apenas me envolvi em um acidente. Deixei o local pois me senti ameaçado com a reação da outra parte, até porque o trânsito de hoje está cada vez mais violento. Mas não tive a intenção de machucar ninguém", disse Jocival.

Joelson Reis informou que o motorista foi indiciado por tentativa de triplo homicídio duplamente qualificado (por motivo fútil e sem dar chance de defesa às vítimas), com o agravante de uma delas ser gestante, e o fato de Jocival ser motorista profissional.

Conforme o delegado, o rodoviário disse que errou a manobra e acabou atingindo o médico Raymundo Pereira da Silva Filho, a mulher dele, Nirlana Fernandes Teixeira, grávida de sete meses, e a irmã do médico, Arli Patrícia Silva.

Raymundo, a irmã e a mãe estavam em um Peugeot 307, conduzido pelo médico, com o qual o ônibus dirigido por Jocival colidiu, minutos antes do atropelo, na Estrada do Coco, perto do Restaurante Torre de Pizza. Apenas Raymundo permanece internado - no Hospital Aliança.

Após a colisão, o médico desembarcou do veículo e começou a fotografar os danos (a esposa estava em outro carro). Segundo testemunhas, a atitude de Raymundo teria irritado Jocival, que, mesmo informado de que as fotos serviriam para o acionamento da seguradora, arrancou com o coletivo e esmagou Raymundo contra o Peugeot.

"Estranhamente, Jocival não parou para prestar socorro e nem soube explicar por que não o fez", acrescentou o delegado. O mandado de prisão foi cumprido quando o atropelador chegava à 23ª DT para prestar depoimento.

Médico - Amigo das vítimas, o também médico Raul Schwab Neto confirmou que Raymundo deve ser transferido hoje da UTI para um quarto. "Hoje (ontem), com a ajuda de dois amigos, ele conseguiu ficar na vertical pela primeira vez desde o acidente, apoiado em apenas um pé", narrou.

Segundo Neto, Raymundo terá que usar um colete imobilizador na coluna pelos próximos seis meses. "Se aquele motorista tivesse seguido em linha reta, hoje meu amigo estaria trabalhando comigo normalmente. Mas segue preso a uma cama. A mulher dele, mesmo grávida, passou os últimos três dias dormindo sentada ao lado dele, na UTI", reclama Schwab Neto.

