Delegado investigará denúncia de estupro após prisões

Os treze presos na terça-feira, 2, por atuação em transporte clandestino no Aeroporto de Salvador aguardam apreciação do juiz para saber se ficarão detidos, conforme informações do delegado André Vianna, titular da Coordenação de Operações Especiais (COE).

O juiz deve avaliar o caso na manhã desta quinta, 4, no Núcleo de Flagrantes, na Avenida ACM. "Foram várias denúncias de roubo, estupro que a Infraero recebeu e nos solicitou que fosse investigado este esquema", disse Vianna.

A turista Priscila Ferreira, que veio de Uberlândia (MG) para curtir o carnaval, ficou assustada ao saber da operação. "Quando a gente não conhece a cidade o mais aconselhável é pegar táxi".

adblock ativo