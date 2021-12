Delegado e mulher são baleados durante assalto na Paralela

Um delegado e a mulher dele foram baleados na avenida Paralela, em Salvador, durante um assalto. O crime ocorreu por volta das 9h desta quarta-feira, 31.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Rusdenil Franco Lima foi socorrido para o Hospital da Bahia, na avenida Magalhães Neto. Já Gilciane de Andrade Lima, que atingida na perna, foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

A bala transfixou o braço do delegado, que passou por cirurgia para verificar se alguma veia foi atingida. De acordo com o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (ADPEB), ele e a mulher não correm risco de morte.

As vítimas foram alvejadas por dois homens que estariam em uma moto Honda XRE, de cor amarela, conforme a Polícia Civil. Eles fugiram logo em seguida. Guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) estiveram no local.

O crime aconteceu entre a concessionária Grande Bahia e o supermercado Makro, sentido rodoviária.

O delegado foi diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e estava afastado da sua função para atuar na diretoria do sindicato.

adblock ativo