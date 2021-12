Delegado anuncia trabalho para coibir roubos em praias

Após a ação de bandidos que agiram em grupo de cerca de dez pessoas na tarde do último domingo, 26, na praia de Piatã, o titular da 12ª DT (Itapuã), Antônio Carlos Magalhães Santos, anunciou que fará um trabalho de prevenção para identificar as pessoas que costumam praticar furtos e roubos entre as praias de Piatã até o Farol de Itapuã.

A ideia é criar um álbum de fotos com os suspeitos e realizar um trabalho de conscientização com os trabalhadores informais que atuam na região.

"A maior parte dos casos ocorre aos domingos e nas segundas-feiras. Policiais do Serviço de Investigação ficarão infiltrados na praia para tentar identificar os criminosos", anunciou o delegado ACM Santos.

Trabalho conjunto

O titular da 12ª DT disse que os policiais civis contarão com o apoio dos policiais militares da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar de Itapuã. "Estaremos juntos neste trabalho de evitar a ação desses meliantes que agem em bando", prometeu ACM Santos.

Ele afirma que tem consciência da subnotificação existente nos casos de furto e roubo a banhistas e pede para as pessoas não deixarem de comparecer à delegacia para prestar queixa. Na ação de domingo, Fábio Ulício Vergne de Souza, 23 anos, foi preso. Ele é suspeito de participar de um arrastão em Piatã.

Uma vítima do arrastão, que estava acompanhada de outros três familiares, conseguiu deter Fábio e um adolescente e chamaram a polícia militar. A dupla foi conduzida à delegacia no bairro de Itapuã.

Fábio de Souza foi autuado em flagrante por roubo, mas o adolescente foi liberado. Fábio negou ter praticado o roubo, mesmo tendo sido reconhecido pelas vítimas.

Defesa

"Estava rolando o arrastão na beira da praia e eu estava na pista. Veio um cara e me deu um murro dizendo que eu roubei o celular dele. Ninguém acreditou em mim só porque eu tenho tatuagem e já fui preso ano passado", defende-se Fábio, que já foi preso por porte ilegal de arma.

Os celulares e correntes roubados das vítimas não foram recuperados e não estavam com Fábio.

