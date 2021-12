Após analisar 29 câmeras de segurança da Faculdade Área 1, na Paralela, e ouvir sete testemunhas, a delegada Tamara Ladeia, da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), chegou à conclusão que o adolescente Railan da Silva Santana, de 17 anos, foi atingido por tiros depois de assaltar o policial militar Jorge Figueiredo Miranda, 30, na manhã da terça-feira, 21, dentro do estacionamento da instituição.

Toda a movimentação do adolescente e de seu comparsa, um homem não identificado, foi registrada por seis câmeras [veja vídeo abaixo]. Conforme a delegada, o PM, que é aluno da faculdade, foi surpreendido por Railan quando chegava ao estacionamento exclusivo de motos.

"As imagens deixam clara a intenção dele de praticar o assalto. Railan esteve na faculdade com a intenção de cometer o assalto. Ele esperou o momento exato para agir", avaliou Tamara.

Ainda segundo ela, Railan é o comparsa premeditaram a ação e escolheram a moto do PM como alvo. Em uma das imagens registradas, é possível ver Railan sentado em um banco como se estivesse aguardando alguém.

Momentos depois, quando o policial segue em direção ao estacionamento, ele vai atrás e anuncia o assalto, segundo a delegada. "Ele [o PM] entrega as chaves, depois volta e revida a ação criminosa", diz a delegada.

Sem saber o que aconteceu após o adolescente ser atingido pelos tiros e sair correndo, Tamara Ladeia disse que as câmeras de segurança não registraram os momentos seguintes à ação. Railan foi encontrado momentos depois, agonizando dentro do banheiro do 2º subsolo do prédio da Área 1.

Vídeo mostra momento em que adolescente é baleado na Área 1:

Andrezza Moura Delegada sustenta que PM matou Railan em reação a assalto

Família defende inocência

O corpo de Railan foi sepultado, na tarde desta quarta, 22, no CemitérioBosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, sob um clima de muita comoção e revolta. Na certeza de que o jovem era inocente, familiares e amigos clamaram por justiça e pediram que a polícia se empenhasse para descobrir o que realmente aconteceu no interior da faculdade.

"Ele era um menino querido, não se envolvia com nada [crimes]. Foi uma execução sumária, deram cinco tiros nele", declarou, emocionado, o carreteiro Nilton Santana, 49, tio de Railan. "Até o momento, não podemos falar em execução. Só podemos falar da motivação e o que aconteceu até o fim após a conclusão do inquérito", afirmou a delegada Tamara Ladeia.

Segundo ela, a versão apresentada por familiares de que o adolescente teria ido à faculdade para encontar a namorada não foi confirmada. "Até o momento, esta informação não procede", diz a delegada.

adblock ativo