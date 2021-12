Delegada fica ferida após cair de um edifício na Paralela

Uma delegada ficou ferida após cair do edifício onde mora, na avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 14.

De acordo com a assessoria de comunicação da polícia, Sandra Kaline Lima Vieira, 40 anos, sofreu traumatismo craniano e foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internada.

Sandra trabalha há três na Corregedoria. Ela, que mora sozinha no terceiro andar do edifício Tribeca, do Manhattan Square, foi encontrada com roupa de academia.

Policiais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram encaminhados para o local e não encontraram vestígio de arrombamento na residência. A polícia trabalha com hipótese de acidente. O caso é investigado e a delegada será ouvida.

Até por volta de 12h, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) não deu informações sobre o estado de saúde da delegada. Porém, a Polícia Civil informou que no fim da manhã desta segunda, a delegada passou por um processo de drenagem de sangue no pulmão.

