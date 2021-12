A médica Kátia Vargas Leal Pereira, de 45 anos, deverá ser indiciada por duplo homicídio doloso, quando há intenção de matar, no caso que envolve a morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle, 22 e 21 anos, na manhã desta sexta-feira, 11.

Policial mostra CNH da médica Kátia Vargas Leal Pereira (Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Segundo a delegada-titular Jussara de Souza, as imagens das câmeras de segurança são conclusivas. A médica teve a intenção de bater na moto pilotada por Emanuel.

Irmãos morreram no local do acidente (Reprodução | Maurício Almeida | Twitter)

O flagrante será configurado quando a médica receber alta do hospital. A unidade de saúde já recebeu a intimação para informar quando Kátia será liberada.

Entenda o caso

Os irmãos Emanuelle Gomes Dias e Emanuel Gomes Dias morreram por volta das 8h30 desta sexta-feira, 11, em um acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio.

O acidente ocorreu após o veículo Sportage, de cor branca, colidir na traseira da motocicleta. O choque fez com que a moto batesse em um poste na entrada do Ondina Apart Hotel. Já o carro bateu na grade de proteção do hotel alguns metros depois.

Da Redação, com informações de Rodrigo Menezes Delegada diz que médica perseguiu irmãos até colisão

adblock ativo