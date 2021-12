Delegada busca testemunhas para esclarecer morte na Ribeira

Envolvido no acidente entre duas motos aquáticas no último sábado, 7, que resultou na morte do vendedor Pedro Carvalho de Santana, 37, Josenilson Raimundo da Silva depôs na 3ª Delegacia, no Bonfim (Cidade Baixa), em Salvador, na noite da segunda-feira, 9.

A delegada Ana Virgínia Paim, responsável pelo caso, afirmou que ele alegou não ter se apresentado anteriormente por medo da repercussão do caso.

"Ele disse que a batida foi uma fatalidade e que estava procurando um advogado para auxiliá-lo. Josenilson afirmou que não havia consumido bebida alcoólica e que prestou socorro à vítima", contou Ana Virgínia, em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, 10, na própria delegacia.

No depoimento de Josenilson há a informação de que Pedro não estava usando os óculos que protegem os olhos da água e, com a maré agitada e muitas embarcações no mar, colidiu a frente do veículo que conduzia com a lateral da moto aquática dele.

Josenilson estava com a esposa no momento do acidente. Já Pedro estava com Claudia Maria de Almeida, que foi ouvida na tarde da segunda. A delegada relatou que a testemunha afirmou não ter condições de detalhar as circunstâncias do acidente porque "foi tudo muito rápido".

Claudia alegou que conhecia Pedro "de vista" e saiu da festa "Estakanagua Elétrico" de carona com ele porque o moto aquática que ela voltaria já havia dois ocupantes.

"Ela não colaborou muito com as investigações. Estamos tentando localizar outras testemunhas que estavam na água, porque temos informações de que existiam várias embarcações no local, no momento", assegurou Ana Virgínia.

Condução do caso

A delegada revelou que ainda não conseguiu identificar outras testemunhas e pretende esclarecer o momento do acidente, além de procurar saber se os condutores estavam bebendo durante a festa.

Existem, basicamente, duas ações jurídicas que podem ser respondidas por Josenilson: homicídio culposo (sem intenção de matar) ou homicídio com dolo eventual, em que a pessoa assume o risco de resultar a morte. Este último poderá ser levado em consideração caso seja comprovado o consumo de bebida alcoólica. Pode-se, ainda, concluir culpa exclusiva da vítima.

Organizador do "Estakanagua Elétrico" - evento realizado no Museu Prime Day, enseada do Museu Wanderley de Pinto, em frente ao Oratório de Ilha de Maré -, Valdomiro Brandes ponderou que ele não pode afirmar que os envolvidos no acidente estavam participando da festa.

No entanto, colocou-se à disposição para atender à demanda da delegada responsável pelo caso. "Me solidarizo com a família da vítima e me proponho a colaborar, muito embora não tenha muito a acrescentar, porque é impossível saber quem são todas as pessoas que participam de um evento que produzimos. Sobretudo, porque o acidente ocorreu na Ribeira, distante da festa", comentou.

Ana Virgínia considerou que a investigação pode ser longa - 30 dias prorrogável a critério do juiz. Apesar disso, ela não a classifica como uma apuração difícil. "Vamos precisar de tempo porque há muitos detalhes para serem analisados", disse.

A equipe de A TARDE contactou a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) que, por meio de nota, relatou que instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), a fim de apurar as causas e responsabilidades pelo acidente.

"Foi realizada a perícia inicial nas embarcações, cujo laudo tem prazo de 30 dias para ser prontificado, e a partir desta quarta-feira, 11, serão ouvidos o Sr. Josenilson Raimundo da Silva Souza e a Sra. Cláudia Maria de Almeida, envolvidos no acidente. Inicialmente, o prazo de conclusão do IAFN é de 90 dias."

O caso

A colisão entre as motos aquáticas de Pedro e Josenilson ocorreu na região da Ribeira, Cidade Baixa, na tarde do último sábado, 7. O enterro do vendedor foi realizado no Cemitério Campo, no domingo.

Claudia Maria, que estava de carona com Pedro, sofreu fratura no dedo, foi atendida no Hospital Geral do Estado (HGE) e liberada ainda na noite do sábado.

