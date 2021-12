Delegacia informa mulher sobre como se defender da violência

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), promove, nesta quinta- feira, 21, no piso L2 do Salvador Shopping, a campanha "16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres". Durante o evento, assistentes sociais e psicólogas da Deam estarão em um estande dando orientações sobre como agir diante de casos de violência doméstica.

Folhetos e outras peças informativas serão distribuídos entre 9h e 22h, até a sexta-feira, 22. Os especialistas informarão ao público sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, bem como a atuação das delegacias de atendimento às mulheres instaladas na Bahia, das Delegacias Territoriais (DTs), do Judiciário e de toda a rede de proteção a vítimas de violência.

Segundo a delegada Ana Virgínia Paim, a campanha Deam Itinerante - iniciada em seguida ao Dia da Consciência Negra - tem como objetivo chamar a atenção para a dupla discriminação sofrida pela mulher negra, que além de vítima de violência de gênero, sofre violência racial.

A campanha, que faz parte de movimento internacional que luta contra o abuso de mulheres em 159 países, também será levada ao público do Shopping Piedade, até o final deste mês.

