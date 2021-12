Delegacia fecha as portas após crime em Crisópolis

Neste domingo, 6, um dia após a chacina com sete mortes no povoado de Jenipapo, no município de Crisópolis, nem sinais de ação policial no local. Os 12 agentes da força-tarefa composta para investigar o crime, ocorrido na madrugada de sábado, 5, não foram vistos na cidade e a delegacia encontrava-se fechada na tarde e início da noite de ontem.

A reportagem não conseguiu localizar o delegado plantonista de Crisópolis, Pedro Augusto Mauro de Oliveira. Ele foi procurado até na pousada onde está hospedado, mas não foi encontrado.







Suspeitos - O delegado titular de Alagoinhas, Ricardo Brito, também não estava na delegacia. A polícia informou já ter nomes de cinco suspeitos, mas mantém sigilo para não atrapalhar as investigações.

A lavradora Tereza Dantas Neves, 41, viúva de Abelardo de Jesus Xavier, 41, umas das vítimas, não soube informar se os sete lavradores assassinados tinham ou não passagem pela polícia.

Familiares das vítimas haviam afirmado antes que nenhuma delas possuía antecedentes criminais. Mas três moradores ouvidos ontem pela reportagem, que não se identificaram, comentaram que parte das vítimas era conhecida por realizar roubos e furtos de carros na região.

Tereza confirmou que os assassinos estavam todos encapuzados e se apresentaram como policiais. Segundo a viúva, eles teriam perguntado ao esposo Abelardo: “Cadê a arma?”. Ela estava na casa da vizinha, atrás do local do crime. O irmão de Tereza, Joilson Dantas, 28, disse que foi obrigado a entrar em casa.





*Com informações de Fábio Bittencourt





