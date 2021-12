Delegacia divulga vídeo de suspeito de arrombar estabelecimento comercial

A Delegacia Territorial (DT) de Brotas divulgou nesta terça-feira, 5, divulgou o vídeo de um arrombamento a um estabelecimento comercial do bairro, ocorrido no dia 26 de outubro. As imagens estão sendo divulgadas pela unidade, para viabilizar a identificação do autor.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito conseguiu levar dinheiro do estabelecimento e alguns objetos. De acordo com a titular, Francineide Moura, as denúncias podem ser feitas de forma anônima sem a necessidade de identificação.

As pessoas podem ligar para os telefones da unidade, (71) 3117-6350 / 3117-6351 e para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), no (71) 3235-0000 e 181 para quem estiver no interior do estado.

Veja o vídeo:

