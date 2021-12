Deficientes visuais participam de aula de acessibilidade no metrô de Salvador

Um grupo formado por deficientes visuais participou, na sexta-feira, 14, da segunda edição de um projeto que visa promover a acessibilidade em espaços públicos. A ação foi realizada na Estação Acesso Norte do Metrô.

O encontro aconteceu em dois momentos: bate-papo e, em seguida, apresentação da acessibilidade disponível no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. "A ideia é muito bacana e, com certeza, vai facilitar ainda mais o nosso dia a dia. É muito importante entender e conhecer a estrutura de acessibilidade do metrô, assim, também podemos passar o conhecimento adiante e ajudar outras pessoas. Além de estações com piso tátil e outros itens, podemos contar ainda com a orientação e o cuidado dos Agentes da CCR Metrô Bahia", disse Washington Luís dos Santos, que usa o metrô para trabalho e lazer.

A estrutura física conta com rampas - atendendo às normas de acessibilidade e segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - piso tátil, elevadores, escadas rolantes, sinalização em braile nas escadas fixas e banheiros adaptados, estrutura que oferece e garante independência em todo o percurso.

"Pensamos em abrir esse espaço de discussão sobre a acessibilidade dos deficientes visuais para incentivar a autonomia e ouvir sobre o dia a dia dessas pessoas no metrô. Assim, conseguimos desenvolver um trabalho mais assertivo a fim de solucionar qualquer entrave que os deficientes enfrentem no nosso sistema", destacou a ouvidora da CCR Metrô Bahia, Anacléa Ribeiro.

Os clientes interessados em participar de novas edições do Encontros de Acessibilidade devem fazer contato com a Ouvidoria através do 0800 071 8020 e fazer a sua inscrição.

