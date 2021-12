Deficientes visuais levam arte para evento na Biblioteca Central

A Biblioteca Central do Estado da Bahia se transformou em um palco de show de talentos na tarde de quarta-feira, 13, quando estudantes do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP) realizaram apresentações artísticas e culturais no local, chamando a atenção do público que acompanhava o I Festival das Artes da Pessoa com Deficiência.

Cerca de 50 estudantes deficientes visuais protagonizaram apresentações musicais, recital de poesias, além de exposições de artes visuais, de artesanato e de tecnologia assistiva (recursos usados para ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência física, dando autonomia a elas).

No evento, apoiado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), a aluna Maria Cristina, 60 anos, foi uma das responsáveis pela exposição de obras de arte na Biblioteca Central.

Ela, que já fazia obras de arte antes de entrar no CAP, se disse agradecida pela oportunidade de expor suas criações. “Depois do incentivo que recebi, me senti honrada em mostrar o meu trabalho com a pintura. Graças ao apoio pedagógico que encontrei no centro, já elaborei 80 obras”, enumerou.

De acordo com o diretor do CAP, Rivelto Carvalho, o I Festival das Artes da Pessoa com Deficiência é uma forma de ampliar as possibilidades das pessoas com deficiência com métodos educativos e inclusivos, construindo novas formas de aprendizagem.

Na entidade, lista ele, são oferecidas atividades de braile, informática e reabilitação para deficientes visuais. “Toda inspiração tem base nos projetos de arte e cultura da Secretaria da Educação”, acrescenta Rivelto.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

