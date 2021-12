Defesa Civil registra mais de 100 ocorrências nesta segunda

Conforme a Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas até as 19h14 desta segunda-feira, 29, 111 ocorrências relacionadas às fortes chuvas que atingiram a capital baiana.

Ao todo, foram nove alagamentos de imóvel, 33 ameaças de desabamento de imóvel, quatro ameaças de desabamento de muro, três ameaças de deslizamento de terra, duas ameaças de queda de árvore, uma avaliação de área, 16 avaliações de imóveis alagados, três desabamentos de imóvel, quatro desabamentos de muro, 27 deslizamentos de terra, sete infiltrações e duas orientações técnicas. Não houve registro de feridos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve continuar nublado com chuva esparsa durante a semana. A temperatura deve variar entre 20ºC a 24ºC.​​​​​​​​​​ O órgão informou que permanece com plantão 24 horas e atende às solicitações pelo telefone 199. As ligações são gratuitas.

