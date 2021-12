Defesa Civil registra 62 solicitações por causa da chuva em Salvador

>> Mande fotos, vídeos e relatos de transtornos causados pelas chuvas e participe da nossa cobertura!

A chuva que atingiu Salvador nas primeiras horas desta sexta-feira, 18, causou impacto nas áreas mais comumente atingidas na capital. Até as 18h20, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) contabilizou 62 solicitações, dentre ameaças de desabamento e deslizamento de terra, árvores e um poste ameaçando cair. Um deslizamento foi confirmado no bairro de Plataforma. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do órgão, o maior número de solicitações foi por ameaças de deslizamento de terra. Foram 32 registros, alguns deles nos bairros de Tancredo Neves, Chame-Chame, Cidade Nova, Sete de Abril, Federação, Pau da Lima, Pero Faz, Fazenda Grande do Retiro e Alto de Coutos.

Também foram encontradas quatro árvores ameaçando cair ¿ em Boa Vista de São Caetano, Fazenda Coutos, Cajazeiras 11 e Pirajá ¿ e cinco ameaças de desabamento, em Pernambués, Valéria e Engenho Velho de Brotas. Um poste que ameaçava cair também foi encontrado pela equipe da Codesal.

Cinema - A gravação da cena de um acidente para um filme, no início da manhã, no Vale do Canela, também causou engarrafamento na região por que muitos passantes acharam que o acidente era real. Segundo a Transalvador, nenhum desvio no trânsito foi feito, mas o tráfego ficou bloqueado no local até por volta de 8h.

Previsão do Tempo ¿ Segundo a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), esta sexta-feira deve ter pancadas de chuva em toda a capital, acompanhadas de trovoadas. As temperaturas devem variar de 23 a 32º C.

adblock ativo