Defesa Civil registra 38 solicitações por causa da chuva

Um desabamento de imóvel, no bairro do Tororó, e outras 37 solicitações relacionadas à chuva em Salvador foram registradas pela Coordenadoria de Defesa Civil (Codesal), neste sábado, 27, até as 16 horas. Desde o início das chuvas na cidade, iniciadas na semana passada, choveu mais de 70% do volume esperado para todo o mês de abril.

Além do desabamento do edifício de cinco andares na Rua Monsenhor Rubem Mesquita, que deixou duas pessoas feridas, foram registrados 13 deslizamentos de terra, quatro ameaças de deslizamento e sete ameaças de desabamento, além de um risco de desmoronamento em vários bairros da capital baiana.

Em uma semana de chuva, a Coordenadoria de Defesa Civil registrou 421 solicitações, a maioria por deslizamentos de terra (113) e ameaças de deslizamento (103). Mais de cem famílias que vivem em áreas de risco da cidade foram notificadas para deixar suas casas. Durante três meses, essas famílias receberão auxílio moradia.

Para minimizar os impactos da chuva, a prefeitura realizou o lonamento de cerca de 13 mil m² de encostas, limpeza de canais e ampliou o alcance da Operação Tapa-Buraco. A Capitania dos Portos divulgou aviso sobre o cuidado na travessia Salvador Itaparica, principalmente para pequenas embarcações.

A previsão do tempo para as próximas 48 horas é de sol com muitas nuvens, com períodos nublados e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, segundo informações do Climatempo. A temperatura pode variar entre 23° e 29°.

