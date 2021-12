Defesa Civil registra 258 ocorrências nesta segunda-feira

Com a forte chuva que atinge a capital baiana, o número de ocorrências registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) chega a 258. O órgão informou que, até 16h04 desta segunda-feira, 11, ocorreram 23 alagamentos de imóvel, um alagamento de área, 47 ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro, 20 ameaças de deslizamento de terra, três ameaças de queda de árvore, uma árvore caída, 10 avaliações de imóveis alagados, quatro desabamentos de imóvel, cinco desabamentos de muro, nove desabamentos parciais, 127 deslizamentos de terra, três infiltrações, um destelhamento, quatro infiltrações, uma orientação técnica e uma pista rompida. Ainda segundo o órgão, não houve registro de feridos.

A Codesal informa que permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado, a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura deve variar entre 22ºC a 30ºC.​​​​​​

