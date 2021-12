Defesa Civil registra 20 deslizamentos de terra em Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 57 solicitações de emergência e Salvador devido a chuva que atingiu a cidade nesta segunda-feira, 20. Dentre as ocorrências, o órgão contabilizou 20 deslizamentos de terra e 16 ameaças de desabamento, conforme dados do último boletim divulgado às 16h40.

Ainda foram registradas sete ameaças de deslizamentos, dois alagamentos de imóveis, uma ameaça de desabamento de muro, duas avaliações de imóveis alagados, dois desabamentos de muros e três desabamentos parciais, além de duas orientações técnicas. Também devido a chuva, duas árvores caíram.

Rachaduras nos imóveis, inclinação nas paredes ou em árvores e postes merecem atenção especializada principalmente nos períodos de chuva, conforme alerta a Defesa Civil. Os especialistas do órgão orienta a população a ter atenção para os riscos, como ameaças de desabamentos e deslizamentos de terra.

É importante um cuidado especial com o descarte do lixo, que deve ser depositado em locais adequados e não nas encostas. Do contrário, os resíduos podem potencializar o deslizamento de terra. Também é preciso evitar o plantio de árvores como a bananeira em locais como encostas, já que acumulam água na raiz e favorecerem os deslizamentos.



Caso perceba algum sinal de deslizamento de terra, o morador deve deixar a residência imediatamente e buscar um local seguro. É essencial também que, ao ser verificada a situação de risco, a Codesal seja acionada.

