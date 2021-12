Defesa Civil registra 181 ocorrências por causa da chuva

A Defesa Civil do Salvador (Codesal), registrou 181 ocorrências de 0h às 15h40 devido à forte chuva que atinge Salvador nesta quinta-feira, 21. A Codesal informa que houve registro de 12 alagamentos de imóvel, 54 ameaças de desabamento, duas ameaças de desabamento de muro, 19 ameaças de deslizamento, três árvores ameaçando cair, 27 avaliações de imóvel alagado, cinco desabamentos de imóvel, um desabamento de muro, dois desabamentos parciais, 52 deslizamentos de terra, duas infiltrações de imóvel e uma orientação técnica.

Além desses casos, houve um rompimento de pista no bairro do Cabula por volta de 11h30, na rua Tenente Valmir Alcântara, transversal da rua Silveira Martins, em frente ao 19º Batalhão de Caçadores.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) o buraco não interfere no trânsito da via principal que, no entanto, está intenso por causa da chuva.

