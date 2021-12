Defesa Civil registra 12 ocorrências provocadas pela chuva em Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou na manhã desta terça-feira, 5, um boletim da Operação Chuva 2018. Em função das fortes chuvas, foram registradas 12 ocorrências, como duas por ameaça de desabamento, três por ameaça de deslizamento e uma para avaliação de imóvel alagado. Além disso, cinco registros foram sobre deslizamento de terra e um por infiltração.

Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta de Defesa Civil (Cemadec), as fortes chuvas na capital baiana são decorrentes de resquícios de uma frente fria presente no Oceano Atlântico. O órgão informa que é provável uma redução na quantidade de chuva nesta quarta, 6, porém a instabilidade do tempo deve retornar no sábado, 9, e domingo, 10.

“Abril, maio e junho são os meses que mais chovem, historicamente. Os técnicos da Codesal têm feito vistorias por meio de solicitações de moradores por meio do 199, assim como instalação de lonas e serviços preventivos com apoio de outros órgãos da prefeitura”, ressalta o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

