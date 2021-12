Defesa Civil recebe mais de 300 trotes desde o início da Operação Chuva

Os trotes têm sido motivo de conflito para os profissionais que atuam no atendimento da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Desde o início das chuvas, em março, o órgão já recebeu 4.213 mil chamadas de emergência, sendo que 373 delas foram trotes. Com isto, as linhas ficam obstruídas e podem atrasar o atendimento para demandas de urgência.

O serviço de telefonia da Codesal atuam para registro de ocorrências durante 24 horas em qualquer período do ano, porém, com o início do período chuvoso, a quantidade de chamadas começa a crescer.

As solicitações feitas pela população são recebidas em 35 pontos de atendimentos gratuitos, através da discagem 199. Entre os registros estão casos como ameaças ou deslizamentos de terra e imóveis, quedas de árvores ou risco de alagamentos, entre outros.

Além deste número, os cidadãos também podem realizar ocorrências através do Fala Salvador, com a discagem 156, ou na sede da Codesal, na avenida Mario Leal Ferreira, conhecida como Bonocô.

"Na contramão da ajuda, os trotes ainda consomem o tempo de atendimento, impossibilitando que chamadas reais sejam atendidas. Durante o período da Operação Chuva, por exemplo, os técnicos da Codesal realizam diversas vistorias. Quando há um trote, as pessoas que realmente precisam de atendimento urgente são prejudicadas", explica o diretor-geral do órgão, Sosthenes Macêdo.

