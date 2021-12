Defesa Civil de Salvador vai utilizar drones e sirenes

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) teve, nesta terça-feira, 15, seu plano de reestruturação apresentado pela prefeitura com novidades que incluem a utilização de sirenes e drones para auxiliar na prevenção de acidentes em áreas de encostas.

Por meio do Programa de Voluntariado da Defesa Civil (Codesal) da capital baiana, a população também poderá auxiliar na prevenção de desastres naturais, como os deslizamentos de terra, que deixaram 21 pessoas mortas no primeiro semestre deste ano.

Este projeto e o plano de reestruturação foram apresentado pelo prefeito ACM Neto (DEM) no auditório da Aeronáutica, em Ondina. O programa visa formar voluntários, inicialmente nas comunidades mais afetadas pela chuva deste ano, para auxiliar nas ações. Moradores das comunidades também aprenderão a lidar com situações de emergência.

Para a nova Codesal já foram investidos R$ 2,65 milhões com o Plano Preventivo de Defesa Civil, elaborado em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de São Paulo, e com a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.

Segundo os gestores, até dezembro de 2016 deverão ser gastos mais R$ 7,8 milhões, em números aproximados: R$ 2,2 milhões em recursos humanos; R$ 2,6 milhões em planejamento; R$ 2,4 milhões em tecnologia; e R$ 500 mil em equipamentos e materiais adicionais.

Segundo o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, a Codesal pretende focar em ações preventivas e elaborar planos de prevenção e contenção. Esses investimentos visam à implantação de programas de informação, conscientização, capacitação, mobilização e nova estrutura organizacional.

Tecnologia

Entre as novidades está a utilização de sirenes, a serem instaladas primeiramente nos bairros indicados pelos estudos como mais vulneráveis. As sirenes serão acompanhadas de sensores que medirão a infiltração de água no solo e, a partir de um nível, serão disparadas. A ideia ainda é que moradores sejam alertados por torpedos via celulares.

Os drones serão utilizados no monitoramento de encostas e também na elaboração de projetos. A ação nas comunidades também será realizada por meio da formação de Núcleos Comunitários de Proteção e de programas como o Vigilantes Pluviométricos, Capacitação e Mobilização Comunitária para Situações de Risco e Defesa Civil nas Escolas.

A série de atividades engloba exercícios simulados de desocupação das áreas de risco, ação continuada de informação e conscientização da população e modernização tecnológica, com utilização de tablets nas ações de vistoria.

O prefeito acredita que a reestruturação da Codesal tem potencial para mudar a realidade dos prejuízos causados pelas chuvas: "Vamos dar amplitude a este programa e preparar a cidade de uma maneira muito mais segura para enfrentar os episódios das chuvas. A gente espera estar criando um novo paradigma, traçando um novo momento na história da nossa cidade" disse ACM Neto.

adblock ativo