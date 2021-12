Defesa Civil ampliará envio de informações sobre situações de risco via SMS

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) está com um novo serviço de informações climáticas para a população. Através de mensagem via SMS enviada para o celular, o cidadão terá informações sobre situações de risco que podem ser provocadas, principalmente, pelo período chuvoso.

Para receber as informações, basta enviar uma mensagem de celular para o número 40199, informando o CEP de residência. A ação, fruto da parceria entre a Codesal e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), vai permitir até 100 mil disparos de SMS diários.

“O novo serviço beneficia um número muito maior de soteropolitanos, sobretudo os moradores de áreas de risco em um momento importante, quando começa a temporada das chuvas. Por meio do SMS, mais cidadãos poderão se informar com precisão sobre a previsão do tempo, evitando-se os riscos humanos decorrentes de desastres naturais”, destaca o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

