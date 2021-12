Defensoria vai identificar alojados na Casa Ana Nery

A Defensoria Pública do Estado anunciou, nesta quarta-feira, 26, que vai promover um mutirão para identificar cerca de 600 pessoas abrigadas na Casa de Saúde Ana Nery, no Largo da Soledade, em condições consideradas degradantes.

O objetivo da ação é conhecer as necessidades de cada morador para que, a partir de uma triagem, sejam encaminhados para programas assistenciais. A decisão foi anunciada pela defensora Fabiana Almeida, do setor de Direitos Humanos, após visita ao local e reunião com ocupantes da casa e entidades religiosas que lhes prestam assistência.

O órgão também quer participar da elaboração de projeto para que o alojamento seja reformado conforme normas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Durante a visita, a equipe da defensoria percorreu todo o imóvel e constatou as más condições estruturais do casarão, denunciadas pelo Movimento Nacional da População de Rua e tornadas públicas, nesta quarta, por A TARDE.

"É uma situação de completo desrespeito. Vamos cobrar da prefeitura a reforma dos demais abrigos para que as pessoas sejam encaminhadas. O local precisa oferecer condições dignas de habitação", afirmou a defensora Fabiana Almeida.

Para o representante do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, Verenilson Lima, a situação do local é "caótica". "Existe uma política para a preservação da dignidade desses moradores. Nesse local, ela não é posta em prática", afirmou.

Providências - O titular da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Maurício Trindade, afirmou não ter sido comunicado sobre as resoluções da Defensoria Pública e explicou que o trabalho proposto pelo órgão está sendo feito pela prefeitura há duas semanas.

"A prefeitura já está fazendo o encaminhamento. Atualmente, o lugar ainda não é um abrigo da prefeitura, é uma invasão e entramos para ajudar. Estamos aguardando os outros abrigos ficarem prontos. A partir daí, vamos abrir licitação, que deve ser lançada em 60 dias, para que seja realizada a reforma e compra de móveis", disse.

Violência - A situação precária constatada pela equipe de reportagem de A TARDE do lado de fora do imóvel, no último dia 25, foi comprovada na visita desta quarta. Além da falta de higiene, crianças, adultos, idosos transitam livremente em meio a muitos animais.

Durante a visita foi possível ouvir relatos de um crime, que havia acontecido na noite de terça, 26, quando um morador teria sido morto a facadas nas dependências da casa. "O crime aconteceu na frente das pessoas, inclusive de crianças e adolescentes", atestou um morador que preferiu ser identificado.

O fato não foi confirmado pela equipe formada por representantes de igrejas evangélicas, que se intitulam coordenadores da casa.

