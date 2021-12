Defensoria recomenda coleta de DNA para identificar corpo

A Defensoria Pública da Bahia quer que seja coletado o DNA dos familiares do jovem Geovane Mascarenhas de Santana, de 22 anos, desaparecido há 16 dias após abordagem policial, para que não haja qualquer dúvida sobre a identificação do corpo. Até o momento, existe apenas a confirmação através de uma papiloscopia - exame que compara as impressões digitais - de que a mão carbonizada encontrada no dia 4, no bairro de Pirajá, é do jovem.

O pai do rapaz, Jurandy Santana, 40 anos, foi mais uma vez ao Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta segunda-feira, 18, para saber informações da identificação do tronco, também carbonizado, que se encontra no Instituto desde o dia 3 de agosto. Segundo Jurandy, o reconhecimento será feito por exame de DNA, mas através da comparação do tecido retirado da mão.

Ao procurar a Defensoria Pública também nesta manhã, Jurandy recebeu apoio de advogado e psicólogo, além da orientação do órgão para entrar com um pedido, juntamente com o defensor público, na Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) para assegurar a identificação do corpo através da coleta de sangue da família e comparação do material genético.

"Estamos preocupados porque há outros corpos também não identificados em situação semelhante. Então queremos que seja coletado o DNA dos familiares para que não haja qualquer dúvida sobre a identificação", disse, em nota, a defensora Bethânia Ferreira.

Além disso, segundo Bethânia, a Defensoria vai participar do processo de apuração que vem sendo feito pela Corregedoria da Polícia Militar, sobre o envolvimento dos policiais militares no desaparecimento do jovem, assim como acompanhar o inquérito policial a fim de verificar a regularidade do processo.

Jurandy ainda não definiu com a família se vai entrar com o pedido para uso do sangue para comparação do material genético.

Segundo Jurandy, caso seja confirmado que o corpo é do seu filho, ele pretende fazer o enterro na terra natal da família, no município de Serra Preta, distante 155 km da capital.

