Defensoria Pública visita local do desabamento em Pituaçu

Para prestar solidariedade aos familiares das vítimas, amigos e vizinhos, a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) esteve no local durante a busca por sobreviventes e a retirada dos escombros nesta terça-feira, 13. O órgão se colocou à disposição para ajudar as vítimas com assistência jurídica gratuita.

Desabamento

Um prédio de três andares no Alto do São João, no bairro de Pituaçu, em Salvador, desabou após fortes chuvas na madrugada desta terça. A tragédia deixou quatro vítimas da mesma família.

As buscas se encerraram, à tarde, após a retirada dos corpos de Rosimery Pereira, de 31 anos, e seu filho Artur, 1.

Dez famílias afetadas pelo desabamento já foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) e devem receber auxílios.

