Defensoria Pública lança campanha 'Sou Pai Responsável' nesta quinta

A campanha 'Sou Pai Responsável' será lançada nesta quinta-feira, 8, às 9h, na Casa de Acesso à Justiça I, no bairro Jardim Baiano, em Salvador. A ação é promovida pela Defensoria Pública da Bahia que, este ano, contará com a presença do ator Érico Brás durante o lançamento.

A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar os homens a assumirem seus papéis efetivos e afetivos de pais, estimulando a participação deles no convívio e desenvolvimento dos filhos, além de incentivá-los a assumirem a paternidade de crianças sem registro. A Defensoria oferece também exames de DNA gratuitos para apuração de paternidade. Desde a criação, a Ação Cidadã Sou Pai Responsável já assistiu mais de 23 mil pessoas

Padrinho desta edição, o ator baiano Érico Brás fala sobre a relação com seu pai e o filho em um dos vídeos da campanha. “Tive muito pouco a presença do meu pai. Quando eu descobri que seria pai, aos 24 anos, eu disse para mim mesmo, tenho que fazer jus a essa paternidade que caiu em minhas mãos porque eu procurei também”, declara Brás.

Realizada desde 2007 pela Defensoria, a Ação Cidadã acontece durante todo o ano e é ampliada por difusão publicitária no mês de agosto, quando é comemorado o Dia dos Pais.

