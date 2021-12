Defensoria inaugura sede no Centro Administrativo

Para melhorar o atendimento à população, a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE) inaugurou na tarde desta quarta-feira, 29, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) uma sede provisória. Mas o governo do estado cedeu um terreno, também no CAB, para a futura construção da sede definitiva.

O prédio inaugurado nesta quarta fica na Av. Ulisses Guimarães, nº 3.386 (entrada para o bairro de Sussuarana). A unidade começa a funcionar em dezembro, em data ainda a ser definida. A sede abrigará as defensorias especializadas do Idoso, da Criança e do Adolescente, Proteção aos Direitos Humanos e de Crime e Execução Penal.

Na inauguração, estiveram presentes o governador da Bahia, Jaques Wagner; a defensora-geral da DPE, Vitória Bandeira; a presidente da Associação dos Defensores Públicos da Bahia (Adep), Soraia Lima; o procurador-geral da Justiça, Márcio José Fahel; o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, e outras autoridades.

Wagner citouas dificuldades enfrentadas pela DPE, mas destacou as melhorias alcançadas. "Estou consciente de que não temos defensores em todas as comarcas da Bahia. O orçamento é apertado, mas melhoramos as condições de trabalho dos servidores. Caminhamos e creio que o importante é buscar resolver os problemas", disse.

Soraia Lima defende que, para otimizar o trabalho, o primeiro passo é convocar imediatamente os aprovados no concurso de 2010. E, posteriormente, rever o orçamento do órgão a fim de proporcionar um melhor atendimento às necessidades da população.

Espaço próprio

Sobre o terreno destinado à sede definitiva, a defensora-geral da DPE, Vitória Bandeira, afirma que a expectativa é que "em 2015 façamos o estudo do solo e comecemos a planejar a construção. Mas ainda não há nenhum cronograma planejado. Vai depender dos recursos orçamentários e financeiros do órgão".

Enquanto a sede própria não começa a ser estruturada, a defensora-geral comemora a abertura na nova unidade. "É uma alegria muito grande disponibilizar os nossos serviços dentro de um padrão que vai beneficiar os mais carentes. É um estímulo para que continuemos trabalhando em prol de um serviço de excelência".

Segundo ela, a principal mudança é o espaço destinado aos assistidos em casos de crime e execução penal. "Antes, a população era atendida em espaço forense. Isso causava constrangimento nas pessoas. Agora, os assistidos têm um espaço adequado, equipado e confortável", diz.

Localização

Vitória Bandeira também afirma que estar no Centro Administrativo da Bahia, mesmo local dos demais poderes públicos, é um facilitador para a comunicação entre os órgãos e para o serviço à população.

