Defensoria Estadual lança unidade itinerante

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) lançou sexta-feira, 18, a primeira unidade móvel de atendimento. Com três gabinetes para defensores, o veículo fará a estreia próximo dia 2, com um mutirão de serviços na praça da Revolução, em Periperi.

A unidade foi criada para levar serviços da DPE para a população de cidades onde não há estrutura para o órgão, que conta com 278 defensores públicos, espalhados em 29 das 277 comarcas da Bahia.

O defensor-geral, Clériston de Macedo, diz que a prioridade é buscar soluções extrajudiciais, com foco na conciliação e no programa Paternidade Responsável, cujo objetivo é garantir que o nome do pai conste no registro civil de crianças.

“A unidade móvel surge para ampliar o que a Defensoria já vem fazendo, por meio de ações itinerantes”, diz o defensor-geral.

Macedo revela que o órgão está com um concurso em andamento para ampliar o quadro de atendimento.

Coordenador-executivo das seis regionais da DPE, o defensor Walter Fonseca adianta que será traçado um cronograma para definir as cidades a receberem a unidade móvel: “Começaremos pela capital, para, depois, expandir para o interior”.

Ele aponta um levantamento que calcula a necessidade de haver um defensor para cada 15 mil habitantes. “Mas nossa realidade atende pouco mais de 10% das comarcas”, lamenta.

Fonseca diz que, entre os órgãos do sistema de Justiça, a DPE é a que conta com o menor orçamento: “Apesar de ter se tornado independente, o orçamento ainda depende da articulação política entre Executivo e Legislativo”.

adblock ativo