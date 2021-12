Defensoria entra com ação contra Ufba para convocação de vagas residuais

Por conta dos candidatos que ainda constam no cadastro reserva do Processo Seletivo de Vagas Residuais 2016 da Universidade Federal da Bahia (Ufba), e que ainda não foram convocados, a Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou nesta quinta-feira, 4, em Salvador, uma ação civil pública para garantir a convocação desses candidatos no semestre 2017.1.

De acordo com informações da DPU, dados da universidade apontam que das 1507 vagas ofertadas, 482 ainda não foram preenchidas.

Em nota, o defensor federal, Átila Ribeiro Dias, diz que a atuação da Defensoria foi motivada porque a universidade realizou, no mês de novembro do ano passado, uma única convocação da 2ª etapa da seleção de vagas residuais e, a primeira etapa que é destinada aos estudantes da própria universidade que desejassem mudar de curso, teria sido realizada em agosto.

Segundo Átila, estudantes que se sentiram lesados procuraram assistência jurídica da DPU no mês de janeiro.

Por meio de ofício enviado à Defensoria, representantes da universidade argumentaram que novas convocações não foram feitas em função da greve dos servidores da instituição, que ocorreu entre outubro e dezembro de 2016, e que esse motivo teria atrasado a análise dos processos. Mas, segundo Dias, a justificativa da universidade não procede, pois a própria convocação da 2ª etapa foi realizada durante um período grevista e, que a greve, apesar de ser um movimento legítimo e resguardado pela Constituição Federal, não deve prejudicar o direito dos administrados à educação pública.

Representantes da Ufba também alegaram que o prazo da realização do processo seletivo e convocação dos candidatos não poderia ultrapassar 25% do período do semestre letivo, conforme o Regulamento interno da universidade e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para Átila, a justificativa também não é válida, pois o semestre 2016.2 teve início apenas em 21 de novembro de 2016, sendo a greve encerrada 24, dias depois.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE, entrou em contato com a Ufba para buscar mais esclarecimentos sobre o caso, entretanto foi informada, pela assessoria de comunicação, que as informações ainda seriam apuradas.

