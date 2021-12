Defeitos em ascensores atrapalham transporte de 1,2 milhão

Importante meio de transporte, os quatro ascensores, que ligam a Cidade Baixa à parte alta da capital baiana, vêm apresentando problemas periódicos de manutenção que obrigam a constantes interrupções no funcionamento. O Plano Inclinado Gonçalves está desativado há 16 meses sem perspectiva de retomar o serviço. Dotado de quatro cabines, apenas duas estão em operação no Elevador Lacerda. O plano, que liga a Calçada à Liberdade, ficou desativado por três meses.

"Os três planos inclinados e o Elevador Lacerda são equipamentos que articulam os territórios da cidade Alta e Baixa. Não existe justificativa para que o poder público os matenham em funcionamento precário. O que existe é desinteresse, pois a cidade tem sido vista como negócio e nenhum desses equipamentos geram lucros". A afirmação que resume a atual situação destes equipamentos de mobilidade da capital baiana é do urbanista e professor da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), Luís Antônio de Souza.

Prejuízos - Dos três planos inclinados existentes na capital, dois já fazem parte da história urbana de Salvador: o Gonçalves, que liga o Pelourinho ao Comércio, e o Pilar, que liga o bairro Santo Antônio ao Comércio. Ambos foram construídos no final do século XIX e constam em qualquer guia turístico.

O Gonçalves, no entanto, está há 16 meses parado e tem servido para dormitório de mendigos, uso de drogas e sanitário público. O comerciante Elíbio Barreto tem, em frente ao plano, uma oficina de conserto de óculos que hoje vive vazia. "Praticamente perdi meu negócio. Torço todo dia para que volte a funcionar", reclama.

Já o plano, que liga o bairro da Liberdade à Calçada, também estava desativado há três meses e só retomou o funcionamento há 15 dias.

Cabines - Junto ao Elevador Lacerda, os planos Pilar, Gonçalves e Liberdade/Calçada transportam cerca de 1,2 milhão de pessoas por mês. O estado de conservação dos ascensores tem sido motivo de constantes reclamações dos usuários. "Falta higiene. É muito sujo, tudo com cara de velho, dá até medo", reclama a professora Cristiane Barreto Santos, moradora da Liberdade.

Um dos cartões-postais da capital, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Elevador Lacerda há mais de três meses só conta duas cabines em funcionamento, das quatro existentes. Nesta quinta, o cadeirante Ronaldo Monteiro encontrou, mais uma vez, dificuldade para sair da cabine por causa do desnivelamento com o piso. "Não tem quem utilize e não tenha medo dele cair", diz. A turista carioca Ana Lívia Gomes, 26, diz ter ficado chocada. "Quando entrei no Elevador Lacerda eu fiquei perplexa. Eu imaginava totalmente diferente", confessa.

Revitalização - A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) garante realizar manutenção periódica no Elevador Lacerda. Em nota, o órgão informou ter iniciado as obras de recuperação do Lacerda em maio. A obra, orçada em R$ 2,1 milhões, estaria sendo realizada por etapas e resultará em uma reformulação do sistema de tração e substituição dos equipamentos eletromecânicos.

As quatro cabines, segundo o órgão, serão modernizadas, com destaque para a implantação de um sistema de ar-condicionado. Na última sexta-feira, uma das cabines parou por 15 minutos e deixou usuários em pânico.

adblock ativo