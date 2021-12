Decreto regulamenta atividades comerciais em imóveis da Barra

Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de Salvador nesta sexta-feira, 28, o decreto que regulamenta as atividades comerciais no bairro da Barra e no seu entorno. Um dos focos são os imóveis sem uso social, que se encontram praticamente em estado de abandono, e que só costumam ser utilizados para fins comerciais em períodos festivos, sobretudo o Carnaval.

"A minha determinação à Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo [Sedur] é que esses camarotes sejam proibidos de funcionar já a partir de agora", declarou o prefeito ACM Neto sobre a publicação do decreto.

O artigo primeiro do decreto determina que os pedidos de licenciamento de empreendimentos e atividades a serem desenvolvidas na área que vai da encosta da Ladeira da Barra até o Morro da Aeronáutica, já em Ondina, serão analisados e aprovados pela Comissão Normativa da Legislação Urbanística (CNLU), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).

Caberá à Sedur as garantias para o cumprimento da nova regulamentação. "Para esses tipos de imóveis que estão praticamente em estado de abandono e sem uso social não iremos conceder licença para o uso comercial em eventos como o Carnaval. O que queremos é dar continuidade a esse processo de valorização e requalificação da Barra, em comum acordo com os moradores do bairro", afirmou o titular da pasta, Sérgio Guanabara.

De acordo com Sérgio Guanabara, a Prefeitura investiu para requalificar a Barra, mas as ações continuam em diálogo com moradores e comerciantes.

Isso pode envolver a ocupação do local de forma residencial e também a regulamentação de atividades comerciais, levando em conta aspectos ambientais e a diversificação econômica.

O decreto foi assinado pelo prefeito, por Sérgio Guanabara, e pelo chefe de Gabinete, Kaio Moraes.

