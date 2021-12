Decreto oficializa repasse de verbas para metrô de Salvador

A construção do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas foi oficializada, nesta sexta-feira, 14, na edição do Diário Oficial da União (DOU). O decreto foi assinado pela presidente Dilma Rousseff e está integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que prevê a transferência obrigatória de recursos para a obra.

Por meio de parceria público-privada, o projeto prevê o investimento de 3,5 bilhões de reais para conclusão da Linha 1 (que vai até Pirajá) e construção da Linha 2 do metrô (que vai da Avenida Bonocô à Lauro de Feitas). Conforme o decreto, parte deste recurso (R$ 1 bilhão) virá do Orçamento Geral da União (OGU).

Segundo o Governo do Estado, a consulta pública para inserção de sugestões e críticas ao empreendimento termina na próxima quinta-feira, 20.

Obra - Conforme projeto, o Sistema Metroviário deve ter 20 estações e 36,4 quilômetros de extensão, atendendo diretamente a população de Salvador e Lauro de Freitas, e beneficiando indiretamente toda Região Metropolitana.

