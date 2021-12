Decreto municipal cria comitê contra a dengue

A prefeitura criou, nesta segunda-feira, 20, por força do Decreto 26.266, publicado no Diário Oficial do Município, o Comitê Municipal de Prevenção e Controle da Dengue, que irá atuar no monitoramento dos mosquitos Aedes na capital baiana.

O grupo, liderado pela Secretaria Municipal da Saúde, será formado por diversos órgãos, como o Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb), Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Ministério Público da Bahia (MP-BA), Conselho Municipal de Saúde, Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC-Ufba), entre outros.

A função do comitê, segundo a publicação, será "apoiar a ação municipal no acompanhamento e intensificação de ações previstas no Programa Nacional de Controle da Dengue".

As normas de funcionamento serão criadas na elaboração do regimento interno, quando o grupo começar a se reunir, conforme explica o parágrafo único do decreto municipal.

Dados

Números da Sesab, até o último dia 6, registram 45,5 mil casos suspeitos de dengue, 8,9 mil suspeitas de chikungunya e 32.873 de zika vírus no estado.

Até o último dia 17, foram notificados 101 casos suspeitos da síndrome de Guillain-Barré, 49 confirmados.

