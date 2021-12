Decreto estadual promete integração, mas Semob diz que medida não garante meia

O governo do estado divulgou nesta sexta-feira, 7, em nota, que "garantirá" a integração para estudantes que pagam meia-passagem e pegam um ônibus metropolitano, seguido do metrô e de outro ônibus urbano. Um decreto será publicado hoje no Diário Oficial do Estado (DOE) para regulamentar e permitir "a plena integração".

No entanto, segundo o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, o decreto só resolve em parte o imbróglio da integração com os ônibus metropolitanos, o que faz com que a integração ainda não seja plena.

Atualmente, há dois problemas enfrentados por quem mora na região metropolitana. Para os quatro mil estudantes que moram nessa região (8% dos passageiros metropolitanos) e estudam em Salvador, não está ocorrendo integração.

Antes da mudança, um estudante que reside em Lauro de Freitas e estuda em Salvador, por exemplo, pegava apenas um ônibus e podia chegar ao seu destino.

Hoje, ele pega o ônibus em Lauro de Freitas, desce na estação Mussurunga e tem que seguir de metrô ou de ônibus urbano (aqueles que circulam dentro de Salvador). Se ele embarcar em um urbano, terá que pagar outra passagem inteira, já que o cartão de estudante metropolitano, o Metropasse, não é aceito nos ônibus da capital baiana.

92% 92%

Caso ele opte por ir de metrô, em seguida descer na Lapa e, depois, pegar um ônibus urbano para a Federação, terá de pagar esta última passagem (além da primeira já paga em Lauro de Freitas). Ou seja, com a mudança, estes estudantes passaram a ter um custo maior para se deslocar da RMS para a capital baiana.

Custeio

Para os moradores da região metropolitana que não são estudantes, no entanto, a integração ocorre apenas caso eles optem por pegar ônibus metropolitano-metrô-ônibus urbano. Porém, se pegarem ônibus-ônibus, terão de arcar com os custos de duas passagens.

De acordo com a assessoria da Casa Civil, com o decreto, o governo do estado "fez a sua parte" e o foco é a integração relacionada com o metrô. Um dos problemas era a falta de legislação para nortear a mudança do sistema da capital para aceitar o Metropasse dos estudantes e de não estudantes. O documento, segundo o estado, vai "igualar as legislações de transporte".

"A publicação é o ponto de partida para que a prefeitura de Salvador faça os ajustes técnicos necessários nas máquinas dos ônibus da capital para o pleno funcionamento da integração", ressaltou, em nota, o governo.

No entanto, na prática, os estudantes metropolitanos continuarão se deslocando sem poder pagar apenas uma passagem. Segundo o secretário Fábio Mota, antes de mudar o sistema dos ônibus de Salvador, ainda é necessário resolver uma pendência: com quanto cada um dos modais vai ficar no rateio da passagem paga por cada estudante ou não estudante.

Além do problema estudantil, o decreto do governo não contempla a situação de moradores da região metropolitana, estudantes ou não, que tentarem a integração ônibus metropolitano-ônibus urbano: "Noventa e dois por cento dos passageiros metropolitanos são não estudantes. Haverá uma nova reunião na próxima semana para discutir isso, mas ainda não tem data definida".

adblock ativo