Decreto de meia-passagem no ferry deve sair nesta terça

A resolução que concede o direito à meia-passagem para estudantes no sistema ferryboat e nas lanchas que fazem a travessia entre a capital e Mar Grande será publicada na edição desta terça-feira, 26, do Diário Oficial do Estado (DOE), segundo a assessoria da agência de regulação de transportes (Agerba).

A medida permitirá que a passagem custe R$ 2,40, durante a semana, e R$ 3,20, nos fins de semana. Ainda conforme a assessoria da Agerba, ela valerá para todos os estudantes residentes na Ilha de Itaparica que estejam matriculados e com frequência regular em cursos de níveis técnico e universitário.

A estimativa é que, pelo menos, 500 alunos que fazem cursos fora da ilha sejam beneficiados. O órgão, no entanto, não quis antecipar os procedimentos para aquisição do benefício.

Até o final da tarde desta segunda, 25, a Internacional Travessias Salvador - empresa que administra o sistema ferryboat na capital - ainda não havia sido noticiada pela Agerba acerca de quando a cobrança da meia-passagem será iniciada e como deverá ser realizada

Economia

Para os estudantes que utilizam o transporte marítimo para fazer a travessia, o pagamento da meia-passagem vai resultar em uma economia significativa.

Aluna de um curso técnico de enfermagem na Ribeira, Carla Regina Santana, 34, que reside em Mar Grande, conta que trancou a matrícula duas vezes devido ao custo da passagem.

"Com o benefício da meia-passagem, tenho certeza de que vou conseguir concluir o curso e não precisar mais trancar por causa da falta de dinheiro", afirmou.

