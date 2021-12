A justiça decretou, na tarde desta quarta-feira, 14, a prisão preventiva por tempo indeterminado dos dois acusados da morte da servidora da Faculdade de Comunicação da Ufba, Selma Barbosa, na madrugada da segunda-feira, 12, no bairro do Costa Azul.

A decisão da juíza Andrea Paula de Miranda da 2ª Vara Crime de Salvador se baseia na garantia da ordem pública e na aplicação da Lei Penal, uma vez que existem indícios suficientes da autoria do crime.

Raimundo Santana Portela Filho, conhecido como Buda Preto, de 34 anos, e Roberval Bispo de Souza, de 26 anos, presos entre a noite de terça, 13, e madrugada desta quarta-feira, 14, confessaram o crime e alegam que não tinham a intenção de matar a servidora pública.

Além da prisão preventiva da dupla, a polícia solicitou exame de pólvora combusta para confirmar que Raimundo deflagrou o disparo e perícia nas roupas dos dois. Os policiais também tentam localizar a arma usada no latrocínio - que, segundo os acusados, foi jogada fora durante a fuga -, e o comparsa de Roberval no roubo, em Itapuã, do automóvel usado no crime.

Roberval já foi preso em flagrante em dezembro de 2011 por roubo e Raimundo possui diversas passagens pela polícia por roubo de ônibus, furto durante o Carnaval, roubo de veículos, entre outros delitos. Ele chegou a ser preso em 2006 após assaltar um ônibus e ser identificado por ter deixado um currículo cair dentro do veículo de transporte público.

Da Redação Decretada prisão preventiva de suspeitos de matar servidora

Veja vídeo do momento do crime

adblock ativo