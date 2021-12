Decoração natalina nos shoppings de Salvador atrai crianças

Visitar a decoração de Natal dos principais shoppings de Salvador foi um das principais opções de lazer para quem ficou na capital no feriado da Proclamação da República, celebrado nesta quinta, 15.

Muitos pais levaram seus filhos para pedirem presentes ao Papai Noel e aproveitaram para se divertir com a estrutura montada pelos estabelecimentos.

"Eu pedi uma boneca de sereia para ele", confessou a pequena Beatriz Claudino, 3 anos. O pai, o engenheiro civil Leandro Claudino, 35 anos, acredita que a decoração atrai as crianças. "A decoração ajuda, mesmo que simbolicamente, a manter vivo o espírito natalino", disse.

Os shoppings Barra, Iguatemi e Salvador abriram normalmente nesta quinta-feira, 15, funcionando das 9 às 22 horas. Em alguns deles, havia filas para ver o bom velhinho.

Com o tema O Natal das Borboletas Douradas, a decoração do Shopping Barra conta ainda com um game eletrônico, com parede e piso interativos. Borboletas e pinheiros também integram a decoração.

Presépio - No Shopping Iguatemi foi montado um presépio, com bonecos que se movimentam, simbolizando o nascimento de Cristo.

No segundo piso, há um espaço com árvores e outros elementos natalinos para o Papai Noel receber seus pequenos fãs. Além disso, os frequentadores podem conferir ainda a fonte luminosa, com show de águas, também no segundo piso.

No Salvador Shopping, além do bom velhinho, a decoração tem como destaque uma casa de Papai Noel, formada por cinco cômodos e dois andares, localizada em um grande jardim na Praça Central (Piso L1).

O pequeno Lucas Freitas, 5 anos, ficou empolgado com a casa. "Queria que a minha casa fosse como essa", disse. Sua mãe, a advogada Marluce Freitas, 33, ficou encantada com a decoração e com as opções de lazer. "É interessante sempre ter algo novo para atrair as pessoas. Tem opções para todos os gostos".

Neste shopping, o tema é Bosque Nevado, que representa um cenário formado por pinheiros de diversos tamanhos enfeitados com mais de 400 brinquedos, animais e bonecos, além de um trenó puxado por renas, cheio de brinquedos.

