A decoração natalina de Salvador este ano terá um visual futurista. Inaugurada, nesta terça-feira, 4, no Dique do Tororó e na Praça Dois de Julho, no Campo Grande, ela contará com uma série de novidades tecnológicas produzidas pela Diretoria de Iluminação Pública, órgão ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Entre os aspectos inovadores, estão projeções em 3D, com realidade aumentada, aplicativos de animação “Natal Salvador”, com uso de totens espalhados pela cidade, que podem ser baixado gratuitamente em aparelhos Android ou Ios, caixa mapeada, festival de luzes e vídeos natalinos.

Um espetáculo de fogos de artifícios anunciou a inauguração da nova decoração. Logo depois, uma projeção mapeada de imagens feita no Dique do Tororó contava, a cada 20 minutos, a história do Natal, com ilustrações e representações musicais, o que também será reproduzida na fachada do Farol da Barra, de 7 a 23 deste mês.

Uma média de R$ 4,5 milhões foram investidos em toda ornamentação e mais de quatro milhões de microlâmpadas em LED vão embelezar os pontos turísticos e bairros da cidade. “Será o Natal mais iluminado da história de Salvador e o mais interessante para as famílias”, ressaltou o prefeito ACM Neto, que esteve presente na inauguração.

Decoração natalina é inaugurada em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

Pela cidade

Soteropolitanos e turistas vão poder admirar o resultados dos recursos tecnológicos utilizados na decoração em vários locais da cidade. Moving light, tecnologia de movimentos e a iluminação que se destaca a longa distância serão atrações no Elevador Lacerda, das 18h a 0h.

No Campo Grande, a Vila de Natal, barracas de artesanato, santeiros e espaços para gastronomia funcionam de segunda a quarta, das 18h às 22h, e de quinta a domingo, das 18h às 23h. Bairros como Narandiba, Imbuí, Pituba, Paripe, Fazenda Grande 3, Pirajá, Roma, Largo do Tanque e São Marcos também receberam a decoração de Natal.

