Decoração natalina deixa Salvador em clima festivo

Quem circula pela capital baiana à noite, pode sentir o espírito natalino na iluminação na capital baiana. Em pontos turísticos e praças, até o próximo dia 24, será concluída a iluminação especial pela prefeitura.

No Terreiro de Jesus, Pelourinho, a praça já estava iluminada e, quem seguia em direção à praça Castro Alves, apreciava anjos e estrelas.

A turista sergipana Laura Araújo, 22 anos, ficou encantada com a decoração da região turística. “Simples, porém, muito bonito”, afirmou, a estudante que pretende morar em Salvador.

Campo Grande

No Campo Grande, a área externa da já estava iluminada e, a interna ainda está em fase de deste, aguardando o dia da inauguração que deve ocorrer na próxima semana.

Já no Dique do Tororó, as lâmpadas nas árvores provocaram questionamentos dos moradores da região. “Gostaria de saber o motivo de só iluminar a parte da pizzaria? ”, perguntou o aposentado Antônio Souza, 72 anos, após observar que só 50% da área estava decorada com a iluminação.

“A decoração é muito bonita e deveria abranger toda área do Dique”, acrescentou. A iluminação das árvores do Dique do Tororó tem efeito especial.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), são cerca de 2.800 peças decorativas – um incremento de 300 peças em relação ao ano passado.

O diretor geral de iluminação da Semop, Bruno Barral, informou que, este ano, a rua Bate-Estaca, no bairro do Uruguai, as praças Guilhardes Muniz, na Pituba, e, ACM de arte e cultura, em São Caetano, também serão iluminadas.

“A nossa intenção é estimular o espírito natalino e fazer com que os baianos levem suas famílias para apreciar a decoração na cidade”, revelou o engenheiro elétrico do órgão.

Além dos locais citados, os bairros de São Cristóvão, Imbuí, além da praça Ana Lúcia Magalhães e, avenidas como Garibaldi, Centenário e Suburbana, incluem o roteiro de bairros contemplados com a decoração natalina.

