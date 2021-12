A decoração natalina de Salvador será inaugurada nesta terça-feira, 4. De acordo com a prefeitura, o diferencial para este ano será a utilização de diversos elementos tecnológicos.

Um deles é a projeção mapeada de Natal nas águas do Dique do Tororó, que ocorre às 17h30. Em seguida, às 18h30, será entregue a Vila de Papel Noel, na Praça Dois de Julho, no Campo Grande.

A decoração contará com mais de 4 milhões de microlâmpadas em LED espalhadas pela cidade, sobretudo nos pontos turísticos Elevador Lacerda e Farol da Barra.

Além das projeções mapeadas no Dique e no Farol da Barra, outras novidades incluem o túnel de luz no Campo Grande e um aplicativo de realidade aumentada que funciona com totens espalhados por Salvador.

