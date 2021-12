Decoração de natal: Escola Parque utiliza material reciclado

Durante o mês do Natal, as escolas costumam ser enfeitadas com elementos que representam o nascimento de Jesus Cristo. Árvores, piscas-piscas e outros componentes natalinos dividem o espaço escolar com os alunos.

No Centro Educacional Carneiro Ribeiro, mais conhecido como Escola Parque, na Caixa D'Água, os estudantes resolveram inovar na decoração e utilizaram materiais recicláveis, como garrafas pet, caixas de papelão e retalhos de tecidos, transformados em presépios, anjos e guirlandas.

A criatividade e originalidade dos alunos chamam a atenção. No presépio, por exemplo, além de todos os componentes serem feitos de cerâmica, os estudantes utilizaram garrafas pet e papelão para fazer os detalhes.

Os alunos produziram ainda um ramalhete de flores feito de lata de leite, a árvore de Natal de retalhos e as guirlandas feitas com cordas, barbantes e revistas.

Produção - O processo de produção dos artefatos natalinos começou com a participação dos alunos nas 26 oficinas no campo de artes visuais oferecidas pela escola. Entre elas estão as oficinas de cerâmica, biscuit, madeira, serralheria, corte e costura, pintura em tela.

Os cursos, complementares ao currículo regular, são realizados durante o ano letivo com alunos, pais e integrantes da comunidade.

A partir destas oficinas, os alunos puderam produzir com o material reciclável seus elementos artísticos. Antes, porém, eles ainda passaram por uma oficina sobre reciclagem. "Procuramos mostrar para os alunos como esse procedimento beneficia o meio ambiente, a economia e a sociedade", ressalta a coordenadora pedagógica do Núcleo de Artes Visuais da escola, Eliete Ribeiro.

Após as oficinas, os alunos partiram para o trabalho de campo, coletando a matéria-prima. Nesta etapa, os estudantes buscaram materiais recicláveis que fazem parte do seu cotidiano, como garrafas pet, papelão, cordões, arame e revistas.

Na produção dos jovens, o que entrou em cena foi a criatividade dos alunos. "Eles utilizaram os conhecimentos adquiridos nas oficinas e começaram a construir. Tudo que poderia ser lixo, nós transformamos em arte", completa Eliete.

Coleta - Estudante do oitavo ano do ensino fundamental, Willie Santana conta que participou da produção de um anjo, que tem tamanho equivalente ao de um ser humano.

Ele explica que todo o material utilizado na produção do artefato natalino estava em desuso na escola e foi transformado no anjo.

"Os materiais vêm do dia a dia, são aqueles objetos descartados nas casas, na vizinhança e até da rua. Se eu estiver andando e encontrar algum objeto no meio da rua, eu pego e trago para a oficina. Tudo pode ser reaproveitado", disse Willie.

Para Eliete, o processo de coleta é natural e torna os alunos mais conscientes. "Como eles trazem muito material da rua para que sejam reutilizados, eles aprendem a preservar a natureza".

A produção do presépio foi uma das mais trabalhosas, conforme o estudante do 6º ano do fundamental, Jonathan Nascimento. "Nós pegamos a argila, tiramos as impurezas e fomos dando forma e criando nossa imaginação. Depois, deixamos a argila secar e pintamos de forma livre", conta Jonathan.

